Facebook i Instagram volen utilitzar les teves dades per alimentar la seva IA: així ho pots evitar

Sense fer gaire soroll, Meta està intentant utilitzar les teves dades per entrenar la seva intel·ligència artificial (IA). Això inclou totes les publicacions, comentaris, àudios o fotos que hagis penjat a Facebook i Instagram al llarg de la teva vida. Tot i això, tens dret a negar-te. Aquí t'expliquem com fer-ho.

En els últims dies, els usuaris europeus d'ambdues xarxes socials han rebut una breu notificació en què l'empresa dirigida per Mark Zuckerberg es limita a assenyalar que "està planejant noves funcions d'IA per a tu" i que adoptarà un canvi en la seva política de privadesa que començarà a aplicar-se a partir del pròxim 26 de juny. Si no fas res, Meta utilitzarà aquestes dades (encara que no els teus missatges privats) per alimentar els seus models d'IA, una opció que està activada per defecte, ja que considera que té "interès legítim" a fer-ho.

A la Unió Europea, el gegant tecnològic està legalment obligat a informar els usuaris de tota acció que afecti els seus drets i, sobretot, a donar-los l'opció de no donar-ne el consentiment. Tot i això, diversos experts han denunciat que el procés habilitat per Meta és deliberadament feixuc i confús. "S'ha dissenyat intencionadament perquè resulti molt incòmode, per tal de minimitzar el nombre d'usuaris que s'hi oposaran", ha assenyalat Martin Keary, tècnic en disseny de producte amb experiència a Microsoft i youtuber conegut com a Tantacrul.

Guia per rebutjar-ho

Aquesta tècnica de manipulació, habitual entre les grans empreses que viuen d'explotar les teves dades, pot fer que molts desisteixin. Per això, i seguint els passos marcats per Keary i per altres usuaris, El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial, ha elaborat una esquemàtica guia per ajudar aquells usuaris que vulguin desactivar manualment l'opció per evitar així lliurar els seus continguts a Meta perquè entreni la seva IA.