Google Maps s’obre camí com a prova en els judicis laborals

De la mateixa manera que els missatges enviats i rebuts a través de WhatsApp s’han convertit ja en una prova habitual en molts litigis laborals, l’aplicació Google Maps també s’està obrint camí en els judicis entre empresas i treballadors. La geolocalització de la popular app s’està utilitzant ja per provar que un accident ha de tenir la consideració –i protecció– d’un accident de treball per passar mentre l’empleat es dirigia al seu lloc de feina. També per comptabilitzar quants diners en dietes pot reclamar un transportista a la seva empresa, entre d’altres. O per justificar o defensar-se davant un acomiadament. "Pot ser una prova vàlida, tot i que no tots els jutges l’accepten. Adquireix molt més pes si l’avala un pèrit, tot i que això encareix el cost", apunten fonts consultades del bufet d’advocats Col·lectiu Ronda.

Si bé la normativa laboral i els seus procediments estan escrits a través de mitjans i lògiques analògiques, la jurisprudència ha anat actualitzant les normes als usos i costums propis del segle XXI, que avui passen pel mòbil i aplicadors com Google Maps, d’ús freqüent.

Va ser el cas de l’Adolfina, una treballadora que va patir un accident de trànsit quan anava a treballar, segons va argumentar davant els magistrats del Tribunal Superior de Justícia de les Canàries en una sentència recentment publicada. Els sinistres que tinguin lloc quan un empleat es dirigeix o torna de treballar tenen la consideració d’accident laboral, si bé la mútua que li havia de costejar la recuperació no estava d’acord amb l’afirmació que l’accidentada anava directament a la feina. Els fets van passar el 2019, a Santa Cruz de Tenerife. L’Adolfina va sortir de casa seva a les 10.20 i va patir un sinistre a les 10.30 hores. Va al·legar que anava a treballar, el seu torn començava a les 12 hores i el trajecte entre casa seva i la feina li costava, habitualment, 15 minuts amb cotxe. És per això que la mútua va portar a judici la treballadora, per considerar que, realment, no anava directa a la feina, sinó que, pel camí, tenia altres tasques.

Els magistrats canaris van utilitzar Google Maps, primer, per traçar les rutes recomanades per l’aplicació i determinar que el trajecte que va seguir l’empleada fins a tenir l’accident era "un trajecte normal i habitual per acudir al centre de treball, sense haver-se produït cap desviació que suggerís una altra finalitat".

En segon lloc, parteixen de l’aplicador per justificar l’ampli marge amb què va sortir l’empleada, ja que, "pel que es pot comprovar a Google Maps, l’illa on s’ubica el centre de treball té pocs o cap espai d’estacionament lliure i gratuït", segons recull la resolució judicial. Aquest fet donava sentit a sortir amb marge per després buscar on aparcar i recórrer la distància a peu fins al centre de treball. D’altra banda, aputen a la necessitat de canviar-se i posar-se l’uniforme abans d’entrar al seu torn. Tot això justifica, al seu parer, aquella hora i mitja de marge, que "no resulta tan disparadament anticipat".

Un altre ús habitual en judicis que descriu l’advocat laboralista Pere Vidal és a l’hora de calcular distàncies que justifiquin una adaptació de jornada. Actualment, els tribunals estan resolent un creixent nombre de litigis d’empleats que, amb l’objecte de la conciliació, reclamen tenir més dies de teletreball per poder cuidar fills o familiars dependents.

En aquest sentit, l’aplicació de Google Maps permet mesurar quant temps tarda habitualment i sumant factors com el trànsit una persona a desplaçar-se de la feina a l’escola dels seus fills, per exemple. I, després, proposar, junt amb altres factors, una adaptació de jornada, que l’empresa ha d’acceptar sempre que no pugui argumentar un no amb propietat. Aquesta doble accepció, de tota manera, fa de la geolocalització una eina que es pot tornar invasiva per a la intimitat dels treballadors.