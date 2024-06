Primera llei sobre la IA del món

La Unió Europea pot desenvolupar un sistema d’intel·ligència artificial que beneficiï a les persones, empreses i als governs, amb potencial per convertir-se en el líder mundial en IA segura.

La intel·ligència artificial (IA) es pot definir com aquella ciència que intenta dissenyar i programar màquines, generalment ordinadors, que facin coses que requeririen intel·ligència si les fessis les persones. En conjunt és una combinació d’algoritmes dissenyats per crear màquines amb les mateixes capacitats que un ésser humà.

Intel·ligència artificial

Quan es considera intel·ligent a una màquina? El matemàtic britànic Alan Turing es considera el pare de la IA quan va posar a prova si una màquina era o no intel·ligent. Va situar a una persona davant d’un ordinador i una altra desconeguda, en una altra sala també amb un ordinador. La primera tecleja preguntes dirigides a la terminal del segon ordinador i quan analitza la conversa rebuda no sap si parla amb una màquina o una persona i si confon la màquina amb la persona, vol dir que aquesta màquina superaria el Test de Turing i es consideraria intel·ligent.

Aplicacions de la IA: Conducció autònoma, anàlisi de dades, reconeixement de veu i imatges, assistents virtuals, publicitat i màrqueting, automatització de processos industrials...

La IA es una tecnologia que està present al nostre dia a dia, amb aplicacions tan contretes com la robòtica, cercar una pàgina Web a la xarxa, dissenyar la recepta d’un plat de cuina a partir d’una fotografia, tècniques de reconeixement facial i tantes altres.

Algoritmes

Per la seva banda els algoritmes són un conjunt d’instruccions o passos molt concrets i ordenats que s’ha de seguir per realitzar una tasca o resoldre un problema. Un programa de IA requereix una sèrie d’etapes: disposar de les dades d’entrada (unitats, quantitats, matèries primeres, eines de treball...), també podem introduir dades recollides a partir de sensors que mesurin (temperatura, humitat, calor, lluminositat, aire condicionat, accessos i portes, visualitzar activitats, etc.). Les dades de sortida són els resultats que vull obtenir, podem elaborar algoritmes autòmats, com pot ser un diagrama de flux, una sèrie d’etapes per engegar la rentadora, posar el cotxe en marxa, fer una truita, etc. O altres d’intel·ligents per fer funcionar un robot, guiar un cotxe autònom, fer una narració d’un partit de futbol i així amb molts d’altres situacions.

Com dissenyar un algoritme? A partir dels llenguatges de programació, que són sistemes de comunicació que permeten que els programadors informàtics puguin donar instruccions a les màquines. Cada llenguatge de programació segueix unes regles determinades, sintàctiques (com combinar les paraules) i semàntiques (donant significat i contingut). La complexitat de cadascun dels llenguatges de programació varia, sent alguns dels més coneguts:

Python: És un dels llenguatges de programació més utilitzats al món, és flexible i permet construir programes cada vegada més complexos. El programador pot crear els seus propis programes de manera autònoma i relativament fàcil.

C++: També és un dels programes més populars actualment. Es va crear com extensió del programa (C). És molt didàctic i a partir d’ell es poden aprendre altres llenguatges de programació, com el PHP i el Java.

PHP: És un llenguatge de programació per desenvolupar aplicacions i crear llocs web que cada dia té més seguidors. Fàcil d’usar i en constant perfeccionament.

Java: Amb Java es poden programar webs, aplicacions mòbils, realitat virtual, videojocs, etc.

És molt bona opció per al desenvolupament d’aplicacions empresarials i d’aquí que les empreses valorin molt als professionals que coneixen aquest llenguatge utilitzat tant al sector financer, com el sanitari o l’industrial.

Com generar l’algoritme?

S’han de donar les instruccions a l’ordinador que haurà d’executar l’algoritme, que pot ser un diagrama de flux, una seqüència de preguntes i respostes, un pseudocodi. Tots els algoritmes tenen tres parts: l’entrada, que és la informació que l’hi donem; el procés d’aquesta informació, que són els càlculs necessaris per obtenir la solució final i la sortida o resultats de l’operació.

Les màquines algorítmiques, com els ordinadors, llegeixen els algoritmes que si han codificat mitjançant un llenguatge que poden entendre; que els hem indicat com a llenguatges de programació. Fent servir aquests llenguatges, podem transformar els algoritmes en un conjunt d’instruccions, o sigui programar-los dins l’ordinador (o altres màquines) perquè aquest pugui desxifrar-los i executar les diferents tasques per a les quals han estat programats.

Llei europea pionera

Les institucions de la Unió Europea van pactar el vuit de desembre passat la Llei d’intel·ligència artificial que permet o prohibeix l’ús de la tecnologia en funció dels riscos que suposa per a les persones i que pretén impulsar a la indústria europea enfront dels gegants com la Xina i els Estats Units.

La presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, va indicar que «Aquesta llei és pionera al món i és també un marc legal únic pel desenvolupament de la intel·ligència artificial en el que es pot confiar». Alguns dels apartats més transcendents de la llei són:

Ús de les càmeres d’identificació biomètrica: Les forces de l’ordre podran fer ús de les mateixes en espais públics però en certes condicions. Amb autorització judicial per prevenir una amenaça terrorista, si és «genuïna i previsibles o present» o sigui si s’està produint en aquells moments. També es podran utilitzar per localitzar o identificar a una persona que hagi comès delictes de terrorisme, tràfic de persones, explotació sexual o en cas de crims mediambientals i per cercar a les víctimes d’aquests delictes.

Sistemes prohibits: La llei prohibeix utilitzar els sistemes d’identificació biomètrica per creences polítiques, religioses, filosòfiques o per la seva raça i orientació sexual.

Queden prohibits també, els sistemes de creació de bases de dades facials, que hagin sigut creats indiscriminadament a través d’internet o de gravacions audiovisuals. En centres de treball i escoles també estaran prohibits els sistemes d’intel·ligència artificial que puguin reconeixen les emocions.

Intel·ligència artificial generativa: Un altre assumpte que ha centrat les negociacions és la regulació de models tals com el ChatGPT, de l’empresa OpenAI o Bard, de Google. Hauran de complir criteris de transparència, com especificar si un text, una cançó o una fotografia s’han generat a través de la intel·ligència artificial i al mateix temps garantir que les dades que s’han emprat per entrenar els sistemes respecten els drets d’autor.

La norma preveu la creació de l’Oficina Europea de intel·ligència artificial, que coordinarà l’ús de la tecnologia per les autoritats nacionals i serà assessorada per un panel de científics i d’organitzacions de la societat civil. Està previst que la llei entri en vigor l’any 2026 i que s’apliqui per fases. El reglament preveu multes en un rang que va des dels 35 milions d’euros o el 7% del volum total del negoci de les empreses, fins als 7,5 milions d’euros o l’1,5 % global del negoci.