Les autoritats avisen: si la teva contrasenya és en aquesta llista, l’has de canviar immediatament

La Guàrdia Civil ha publicat a les seves xarxes socials una llista amb les contrasenyes més habituals i, per tant, menys segures. Així doncs, recomana que si la teva figura en el document la canviïs com abans millor per evitar que et pirategin el compte i puguin accedir a tota la teva informació.

Entre les contrasenyes que han apuntat als primers llocs de la llista, és a dir, les més comunes, hi ha les successions de números com 123456, 12345678 i paraules com contrasenya, abc1234, futbol o connexió.

Instruccions de seguretat

L’Oficina de Seguretat de l’Internauta ha donat algunes recomanacions per aconseguir contrasenyes segures i ha advertit que la longitud mínima ha de tenir almenys vuit caràcters, combinar majúscules, minúscules, números i símbols per incrementar la seguretat.

També és important tenir en compte que mai s’han d’utilitzar paraules senzilles en qualsevol idioma, noms propis, llocs, combinacions excessivament curtes, dates de naixement que siguin fàcils d’esbrinar per algú extern, elements de senzilla identificació, etc.

Per la seva banda, el gestor de contrasenyes NordPass va publicar també un informe en el qual recollia les claus més utilitzades a l'estat espanyol el 2024. Si utilitzes qualsevol d’aquestes contrasenyes en algun dels teus comptes, l’hauries de canviar immediatament per evitar incidents: 123456789, swing,12345, 12345678, 1234, 1234567890, 000000 o 123456.