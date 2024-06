Escaneig de l'iris de l'ull a canvi de criptomonedes?

L'empresa Tools for Humanity oferia a través del projecte Worldcoin, criptomonedes als usuaris que es deixessin escanejar l'iris de l'ull. Aquesta pràctica ha dut molta polèmica i Worldcoin ha paralitzat la seva activitat a Espanya. Segons l'empresa, no reprendrà les operacions en el nostre país.

La companyia, encapçalada pel milionari inversor Sam Altman, director executiu d'OpenAI, la creadora de ChatGPT, no tornarà a recopilar dades biomètriques dels usuaris espanyols fins a finals d'any o fins que l'autoritat de protecció de dades de Baviera, l'organisme encarregat de la seva supervisió a la Unió Europa (UE), decideixi si suposa una violació de les lleis de privadesa.

El març passat, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va ordenar a Worldcoin que cessés "de manera immediata" la recollida i tractament de dades dels usuaris espanyols, així com el seu bloqueig. Aquest procediment "d'urgència" es va activar després que el regulador rebés almenys quatre denúncies ciutadanes en què s'acusava el projecte de "no obtenir un consentiment vàlid" dels usuaris, així com de "no permetre l'exercici de drets" com la retirada del consentiment o la supressió de dades ja recopilades.

Aquesta "mesura cautelar" va ser avalada per l'Audiència Nacional. Tot i això, expira al cap de tres mesos, això recau en el mes de juny. És per això que Tools for Humanity s'ha compromès a paralitzar la seva activitat a Espanya fins que la Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), el regulador alemany, conclogui la investigació sobre una possible violació del reglament general de protecció de dades.

Et pagaven criptomonedes si et deixaves escanejar l'iris de l'ull / creativeart

Worldcoin és un projecte impulsat el 2019 amb la missió de crear "la xarxa financera i d'identitat més gran del món" mitjançant un sistema que permeti identificar els usuaris d'Internet. És per això que recopilen el seu iris, una dada biomètrica única, personal i intransferible, que converteixen en un codi alfanumèric que funcionaria com un DNI digital i anonimitzat. Tot això, assegura la companyia, es faria sense mantenir còpies d'aquestes dades per evitar una violació de la privadesa.

Alarma social

El seu mecanisme de captació d'usuaris es feia a través d'una recompensa d'uns 30 euros en criptomonedes de la mateixa empresa i, això va despertar la preocupació de molts. En els últims mesos, milers de persones, moltes joves i d'entorns vulnerables, han fet cua a grans centres comercials d'Espanya per permetre l'escaneig de les pupil·les a canvi d'aquests actius digitals.