L'estudi català K148 Game Studio publica 'Detective Minerva Case', un joc de deducció en clau futurista

L'estudi català K148 Game Studio ha publicat 'Detective Minerva Case', un joc de deducció en clau futurista que convida al jugador a resoldre un crim relacionat amb una empesa especialitzada en la creació d'una IA. Es tracta d'una proposta que ja està disponible a la plataforma de videojocs Steam i també per a Play Station 5, més endavant s'obrirà també per Xbox. Pel que fa a les llengües es pot jugar en anglès o bé en llengua castellana. Segons l'estudi, – que ha fet el llançament de la mà de JanduSoft – és un joc amb una dificultat notable i una ambientació clarament marcada per les noves tecnologies i els seus usos.

'Detective Minerva Case' se situa en l'any 2068, on Luna Corps (una empresa especialitzada en la creació d'una IA) està a punt de revolucionar el món amb la seva nova creació. El jugador es posa a la pell d'un detectiu que rep una trucada per investigar un assassinat d'un hacker. A partir d'allà s'obre la porta a un cas on res és el que sembla, i on el protagonista ha d'entendre què ha passat a partir de les proves que hi ha repartides per sis escenaris diferents.

K148Game Studio és un petit estudi de desenvolupament de videojocs establert a Barcelona. Està compost per una sola persona i està especialitzat en jocs de tipus puzzle o de deducció social, disponibles per a diverses plataformes. Creador de títols com 'Finis', 'Tempus', o 'After you', es caracteritza per fer propostes curtes, pensades com a petites històries.