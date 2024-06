D'aquí res podràs gaudir de l'experiència d'Indiana Jones i el Gran Cercle

Aquest 2024 s'estrenarà el joc 'Indiana Jones i el Gran Cercle' per a PC i Xbox Series. Encara no se sap la data específica. La producció s'està desenvolupant a MachineGames, l'estudi de ZeniMax responsable de la franquícia 'Wolfenstein' des de 'The New Order'.

Una petita bestreta

La següent aventura d'Indy també va formar part de la gala de Microsoft i durant el recent esdeveniment Xbox Games Showcase, la desenvolupadora va mostrar material recollit del mateix videojoc que deixa entreveure algunes mecàniques en primera persona, combats, trencaclosques i elements d'exploració. L'avenç comença amb una sèrie d'escenes que aporten nous elements sobre la història, els misteris que caldrà esbrinar i molts dels llocs visitats per l'arqueòleg.

Surprise! This iconic scene from Raiders of the Lost Ark makes an appearance in #IndianaJones and the Great Circle! pic.twitter.com/M0I536793P — Bethesda (@bethesda) June 11, 2024

La trama es desenvolupa entre la primera i la tercera pel·lícula de la franquícia: 'En Busca del Arca Perdida' i 'Indiana Jones y la Última Cruzada'. Al vídeo, un missatge interceptat fa que Indy i Gina viatgin a l'Himàlaia, on, després d'una travessia per les muntanyes, fan un impactant descobriment. A més, assistim a la clàssica escena en què Indy ha d'escapar de les amenaces enemigues amb molta creativitat, col·laboració dels aliats i una mica de sort. Però Indiana no és l'únic que cerca aquests artefactes. Al costat de Gina, s'enfrontarà a Voss i els seus homes a la recerca dels secrets d'aquestes relíquies.

Viatja pel món

"Treballar a Indiana Jones et fa voler aprofitar experiències d'una àmplia gamma d'escenaris que et feien dir 'Guau' quan eres petit", va dir el director del joc Jerk Gustafsson. "Tots recordem l'emoció de veure Indy escapar audaçment, sovint pels pèls, i volem tenir aquest tipus de moments també al Gran Cercle". D'aquesta manera, l'arqueòleg torna al pla interactiu a la pell virtual d'un Harrison Ford en plena forma. El projecte es prepara per debutar en el que resta del 2024 a PC i Xbox Series X|S, a més de Game Pass i Xbox Cloud Gaming des del primer dia.