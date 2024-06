Nvidia avança a Microsoft i es converteix en l'empresa més valuosa del món

La intel·ligència artificial ha ajudat a pujar a la companyia Nvidia per sobre de Microsoft i s'ha convertit en la més valuosa de Wall Street i del món. El fabricant de targetes gràfiques ha aconseguit superar la valoració de l'empresa fundada per Bill Gates aquest dimarts després de diverses sessions tractant de superar aquesta barrera. Amb una pujada del 173% en el que va d'any, la tecnològica ha aconseguit els 3,33 bilions de dòlars en capitalització, per sobre dels 3,32 que val l'empresa dirigida per Satya Nadella.

La presentació de resultats del primer trimestre ha estat molt positiva per a aquesta companyia, que ha incrementat un 262% els seus ingressos. Els beneficis de la marca han crescut fins a un 628%. Els seus títols van arribar a superar els 1.000 dòlars abans de desdoblegar les seves accions, cosa que significa que s'han multiplicat per nou des de 2022. L'auge de la intel·ligència artificial li ha atorgat a Nvidia una posició d'avantatge enfront dels seus competidors. Prop del 80% del mercat dels xips de la intel·ligència artificial utilitzats en els centres de dades corresponen a l'empresa. La companyia va ser fundada en 1991 i en les seves primeres dècades es va dedicar a les vendes de xips per als jocs 3D. L'empresa compta amb la quota més gran en l'univers dels xips de IA i també ha començat a explorar els xips de mineria de criptomonedes i subscripcions de jocs en el núvol.

La companyia desdoblega les seves accions

Nvidia va desdoblegar de les seves accions a principis de juny. La companyia ha multiplicat per deu el nombre de títols en circulació, reduint de manera proporcional el valor unitari, la qual cosa facilitarà l'accés als inversors minoristes, després que el valor de la companyia s'hagi disparat a màxims històrics.

La companyia, que ha dut a terme una modificació de l'escriptura de constitució de l'empresa per a escometre el desdoblament de les seves accions, va justificar aquesta operació per a "facilitar l'accés d'empleats i inversors a la propietat d'aquestes". Des del seu OPV en 1999, Nvidia ha completat cinc 'splits' de les seves accions, l'últim el juliol de 2021.