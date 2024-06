Reps una trucada i ningú respon: què està passant?

Actualment, duem el nostre telèfon mòbil sempre a sobre. Així doncs, de segur que en més d'una ocasió hem rebut trucades de números desconeguts i hem despenjat pensant que pot ser feina, un conegut, etc. Però, què passa quan despengem el telèfon i no contesta ningú? Aquest moment pot ser molt incòmode i confús. Així doncs, avui t'expliquem qui hi ha darrere aquestes trucades silencioses.

Segons els experts, la majoria d'aquestes trucades són realitzades per robots de marcatge automàtic que busquen números actius per trucar. Quan algú respon, la trucada es transfereix a un operador humà o s'utilitza per actualitzar una base de dades.

Tot i això, si ningú respon quan contestes és probable que la trucada hagi estat generada per un robot que ha sobrepassat el límit de trucades que pot manejar simultàniament. En aquest cas, el robot es desconnecta automàticament de la trucada sense deixar cap missatge o informació.

Per què ningú contesta? / stockking

Com actuar davant aquesta pràctica

Aquesta pràctica, coneguda com a "robocalling", pot ser molesta i invasiva, però hi ha algunes mesures que pots prendre per minimitzar-ne l'impacte. Una opció és utilitzar aplicacions de bloqueig de trucades que filtren les trucades entrants de números desconeguts o sospitosos. Una altra opció és simplement ignorar les trucades desconegudes i no respondre a números que no reconeguis.

En qualsevol cas, és important ser conscient que aquestes trucades no són personals i no hi ha res de què preocupar-se si no hi ha resposta a l'altra banda de la línia.