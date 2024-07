Les trucades SPAM: què fer quan truquen al mòbil i ningú contesta?

Rebre trucades de números que no coneixem i que en despenjar no contesti ningú, és molt freqüent. Si vols descobrir qui hi ha darrere aquestes trucades t'ho expliquem. A més, descobriràs com actuar en cas de rebre trucades SPAM.

Segons els experts, la majoria d'aquestes trucades són realitzades per robots de marcatge automàtic que busquen números actius per trucar. Quan algú respon, la trucada es transfereix a un operador humà o s'utilitza per actualitzar una base de dades.

No obstant això, si ningú no respon quan contestes, és probable que la trucada hagi estat generada per un robot que ha sobrepassat el límit de trucades que pot manejar simultàniament. En aquest cas, el robot es desconnecta automàticament de la trucada sense deixar cap missatge o informació.

Aquesta pràctica, coneguda com a "robocallig", pot ser molesta i invasiva, però hi ha algunes mesures que pots prendre per minimitzar-ne l'impacte. Una opció és utilitzar aplicacions de bloqueig de trucades que filtren les trucades entrants de números desconeguts o sospitosos. Una altra opció és simplement ignorar les trucades desconegudes i no respondre a números que no reconeguis.

Què faig si no conec el número del qual em truquen? / krakenimages.com

Trucades que no són personals

En qualsevol cas, és important ser conscient que aquestes trucades no són personals i no hi ha res de què preocupar-se si no hi ha resposta a l'altra banda de la línia.

Els estafadors no descansen. Per això cal estar sempre alerta. A més, a través de qualsevol mitjà i en qualsevol circumstància. Això és el que aconsellen els cossos i les forces de seguretat a la ciutadania. Un dels últims advertiments de la Policia arriba després de l'última estafa de moda, la de Microsoft.

L'estafa en qüestió es fa per via telefònica. En una trucada, l'estafador es fa passar per un treballador de Microsoft i alerta que la víctima té un problema a l'ordinador. Amb això, el que pretenen és demanar dades personals i bancàries del receptor de la trucada.

Tal com han advertit a través de les xarxes socials nombroses víctimes, davant d'aquesta situació el que cal fer és no facilitar dades personals i bancàries que puguin ser utilitzades en el futur per l'estafador. Un dels principals consells quan es detecti la trucada és penjar immediatament i, tot seguit, bloquejar el número des del qual s'ha rebut la trucada per evitar futurs intents de frau.

Tal com han explicat algunes víctimes, l'accent dels estafadors és asiàtic. Aquest coneixement pot ser fonamental per evitar ser una víctima.