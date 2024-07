Així pots pagar les teves compres d'Amazon amb Bizum a partir d'ara

Bizum s'ha convertit una eina indispensable en el nostre dia a dia. Serveix per a efectuar pagaments de fins a 500 euros a particulars, com ara amics o familiars. Però, a més, la plataforma ha anat innovant en les seves funcionalitats i ja és possible pagar en molts comerços amb aquest mètode, tant en botigues físiques com en comerços en línia.

Una opció còmoda i segura

Dins d'aquest sector del comerç en línia, Amazon ha anunciat que el pagament via Bizum ja està disponible com una alternativa "fàcil i segura" als altres mètodes de pagament ja incorporats. Mariangela Marseglia, directora general d'Amazon Espanya, Itàlia i Portugal, ha declarat mitjançant una nota de premsa publicada per la companyia que "la nostra missió és oferir als nostres clients opcions de pagament còmodes, senzilles i segures".

La directiva ha assenyalat també que "les preferències dels clients evolucionen cap a mètodes de pagament instantanis" i ha recordat que Bizum és l'opció de pagament "més popular".

Mètode senzill

Per a utilitzar Bizum com a mètode de pagament a Amazon, tan sols cal seleccionar-ho en acabar de triar els productes que volem comprar i que hem introduït a la cistella.

Com a pas següent, haurem d'introduir el nostre número de telèfon vinculat al compte de Bizum i, després, acceptar el pagament mitjançant l'app del banc en un procediment molt senzill.