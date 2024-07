Descobreix com carregar el mòbil correctament

Avui dia, la tecnologia és indispensable en les nostres vides. Tot i això, la qualitat d'aquesta tecnologia o aparells tecnològics ha baixat dràsticament i, encara que els aparells poden ser molt moderns, la seva durabilitat és molt menor. Així doncs, t'explicarem com fer que la bateria del mòbil se't carregui correctament perquè l'ordre dels factors altera el producte.

El que és paradoxal és que cada persona té una forma diferent de realitzar aquest procés. Hi ha qui connecta primer el cable al telèfon i després a l'endoll, i també a l'inrevés. Això no obstant, encara que sembli que l'ordre dels factors no alteri el producte, en aquest cas sí que passa, i la majoria de les persones ho fan malament.

Encara més, fer-ho en l'ordre incorrecte pot escurçar la vida del cable i, en el pitjor dels casos, afectar la durabilitat del telèfon mòbil, ja que el port de càrrega es pot trencar.

Descobreix la millor manera de carregar el mòbil / pvproductions

L'ordre per carregar el mòbil correctament

La marca de telefonia Huawei ha donat aquest consell: si es vol evitar problemes innecessaris i imprevistos, la manera més segura de protegir tant el cable com el telèfon és introduir, en primer lloc, el carregador a l'endoll. El motiu de fer això és evitar problemes de sobrecàrrega, ja que si es connecta al revés, es pot produir un excés de tensió instantani que podria fer malbé el cable i el dispositiu.

Després de connectar el carregador a l'endoll, cal ficar el cable, encara desconnectat, al telèfon. Amb això s'evita que es produeixi una espurna pels voltatges positius i negatius, una situació interna que pot oxidar i corroir els connectors del cable i el port de càrrega.

El darrer pas seria unir les dues parts; és a dir, connectar el cable al carregador prèviament connectat a la font d'alimentació.

L'ordre correcte per carregar el mòbil:

Ficar el carregador a la font d'alimentació

Connectar el cable amb el port de càrrega del mòbil

Endollar el cable al carregador

Consells per augmentar la durabilitat de la bateria del telèfon

No esperis que es descarregui completament: Les bateries de ions de liti, que són comunes als mòbils moderns , funcionen millor quan es mantenen entre el 20% i el 80% de càrrega . Evita deixar que la bateria es descarregui completament amb freqüència.

Les bateries de ions de liti, que són comunes als mòbils moderns . Evita deixar que la bateria es descarregui completament amb freqüència. Càrregues curtes i freqüents: És millor fer càrregues curtes i freqüents en comptes d'una càrrega completa des del 0% al 100%. Això ajuda a mantenir la salut de la bateria.

És millor fer càrregues curtes i freqüents en comptes d'una càrrega completa des del 0% al 100%. Això ajuda a mantenir la salut de la bateria. Evita carregar durant la nit: Deixar el mòbil connectat al carregador tota la nit pot generar sobrecàrregues i sobreescalfament, cosa que pot danyar la bateria amb el temps.

Deixar el mòbil connectat al carregador tota la nit cosa que pot danyar la bateria amb el temps. Fes servir carregadors i cables originals: Utilitza sempre carregadors i cables originals o de bona qualitat. Els carregadors de baixa qualitat poden subministrar voltatges inadequats que poden malmetre la bateria.