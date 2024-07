Flightradar 24: comprova en temps real els vols i l'espai aeri després de la caiguda de Microsoft

T'has preguntat alguna vegada quin avió sobrevola la teva casa en aquest precís moment? O potser vols seguir la ruta d'un familiar en ple vol? La resposta a aquestes i altres curiositats sobre l'espai aeri la té Flightradar24, una plataforma en línia que s'ha convertit en la finestra digital per a observar el trànsit aeri global en temps real i que avui s'ha tornat popular a causa d'una incidència en el sistema informàtic d'Aena que està produint alteracions en els sistemes i en els aeroports de la xarxa a Espanya.

Flightradar24 funciona com un gegantesc radar virtual, recopilant i mostrant la informació de milers d'avions. Des d'avions comercials fins a jets privats, passant per helicòpters i fins i tot alguns vols militars, la plataforma ofereix una visió fascinant i detallada del trànsit aeri.

Com funciona aquesta eina?

Flightradar24 es nodreix de diferents fonts d'informació per a rastrejar els avions. Una de les principals és la tecnologia ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-*Broadcast), un sistema de vigilància que permet a les aeronaus determinar la seva posició via satèl·lit i transmetre-la a estacions terrestres, així com a altres avions.

La plataforma rep aquestes dades, els processa i els mostra en un mapa interactiu, on cada punt representa un avió en moviment. En fer clic en un avió, es desplega una fitxa amb informació detallada del vol: tipus d'aeronau, matrícula, aerolínia, altitud, velocitat, origen, destinació, ruta prevista i temps estimat d'arribada, entre altres dades.

Més que un simple entreteniment

Encara que per a molts usuaris Flightradar24 és una eina d'entreteniment que satisfà la curiositat per l'aviació, la seva utilitat va molt més allà. Per als aficionats a l'aviació, la plataforma és una font inesgotable d'informació, permetent-los identificar models d'avions, conèixer rutes aèries i seguir el desenvolupament de la indústria.

Per als viatgers freqüents, Flightradar24 es converteix en un aliat estratègic. Permet fer seguiment a vols en temps real, anticipar possibles retards i conèixer la ubicació exacta de l'avió en cas de desviaments o emergències.

La plataforma també té aplicacions professionals. Empreses de logística i transport poden monitorar les seves flotes aèries en temps real, optimitzant rutes i millorant l'eficiència de les seves operacions.