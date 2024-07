Què és Microsoft Azure, la plataforma de Windows que està causant incidències a tot el món

Una incidència informàtica està alterant el funcionament en els aeroports de la xarxa d'Aena a Espanya i en altres països, així com en altres sectors com la banca i els mitjans de comunicació. La incidència sembla tenir el seu origen en Windows i està relacionada amb Microsoft Azure, una plataforma de computació en el núvol que serveix per a administrar aplicacions i serveis.

La plataforma Azure és un núvol públic de pagament que permet compilar, implementar i administrar aplicacions en una xarxa global de centres de dades de Microsoft. Proporciona serveis de programari (SaaS), plataforma (PaaS) i infraestructura (IaaS) i mostra compatibilitat amb molts llenguatges, eines i marcs de programació diferents, no sols de Microsoft.

La plataforma ha rebut nombroses crítiques pel que des del sector de la ciberseguretat s'han considerat "actuacions negligents".