Neix 'Barça Games', la primera plataforma mundial de videojocs creada per un club esportiu

El Futbol Club Barcelona ha llançat aquest dimecres 'Barça Games', la primera plataforma mundial de videojocs creada per un club esportiu. La nova aplicació ja està disponible a tots els dispositius intel·ligents i respon a la voluntat del Barça de crear continguts digitals d'entreteniment i d'arribar a les noves generacions. La nova aplicació uneix l'esport tradicional amb el gaming i els usuaris podran gaudir dels seus videojocs preferits, participar en tornejos o socialitzar amb aficionats del Barça. L'aplicació compta amb dos hosts virtuals, en Pau la Gemma, que s'encarreguen de descobrir els millors jugadors i creadors per convertir l'app en el "planter de gaming més gran del món".

Durant l'acte de llançament de Barça Games celebrat l’Auditori 1899, a les instal·lacions del FC Barcelona, s'han donat detalls sobre què poden descobrir els usuaris. “Els usuaris han de poder complir missions que tindran recompenses. Trobaran dues seccions, una més orientada a jugadors casuals i una segona per als usuaris més ‘hard-core’ que inclourà tornejos oficials de Barça Games”, han detallat. Durant l'acte hi ha hagut una mostra en directe de com és una partida de Rocket League dins l’app de 'Barça Games'.