Reps un WhatsApp amb aquest missatge?

WhatsApp és un aplicatiu que utilitza gent de totes les edats, joves, adults i gent jubilada. Això fa que sigui un sistema molt concorregut per comunicar-se ràpidament. Així doncs, també és un canal molt utilitzat pels estafadors. La Policia Nacional adverteix sobre els diversos fraus que et pots trobar a WhatsApp. Aquest cop ens avisen sobre com actuar si reps un missatge en concret. Recorda que si dones informació, et pots quedar sense diners al compte, entre molts altres riscos.

És important que paris atenció al destinatari dels missatges i que, de primeres, desconfiïs de números que no tens guardats i més, si als missatges hi ha algun enllaç, que no has de punxar. A més de per estafar, WhatsApp es pot utilitzar de moltes més formes incorrectes i és important que les coneguis.

Si en algun moment reps un missatge en què t'amenacen de difondre fotos íntimes sense consentiment, has de saber que es tracta d'un delicte, tal com ha alertat la Policia Nacional en el seu perfil de 'X'.

Amenazar con difundir fotos📸 #íntimas de otra persona sin su consentimiento es 👉 DELITO



Y si eres víctima debes DENUNCIAR 🤚



❌No cedas al chantaje ❌ pic.twitter.com/419TsfeDyU — Policía Nacional (@policia) July 15, 2024

"Si ets víctima has de denunciar. No cedeixis al xantatge", expliquen.