Instagram ja et permet afegir cançons al teu perfil: com activar aquesta nova funció?

Instagram està d'estrena. Després de diversos mesos de rumors i especulacions, l'aplicació de Meta ha implementat una nova funció en la seva última actualització que permet als usuaris agregar una cançó en la biografia del seu perfil.

A partir d'ara, qualsevol membre de la xarxa social podrà compartir els seus gustos musicals a través del seu propi perfil, amb una opció que apareixerà en forma de 'bàner' just per sota del nom i que permetrà a la resta d'usuaris de la comunitat escoltar un total de 30 segons d'una cançó. "Ara pots presumir del teu gust musical agregant una cançó al teu perfil", ha anunciat l''app' a través d'X (abans Twitter).

D'aquesta manera, la música cobra major protagonisme en la plataforma, on ja era present en altres funcionalitats com les Històries, les 'Notes' i, més recentment, en les pròpies publicacions.

Com afegir una cançó al teu perfil?

El primer que cal tenir clar és que aquesta opció permet solament agregar una cançó, per la qual cosa medita bé quina és la melodia amb la qual vols rebre a aquells usuaris que visualitzin el teu perfil d'Instagram.

Activar aquesta funció és senzill i ràpid. N'hi ha prou amb situar-se en la pestanya del perfil i, una vegada dins, seleccionar el botó d''Editar' que apareix just per sota el recompte de publicacions, seguidors i seguits. A continuació, prem sobre la casella de 'Música' i ja només quedarà triar el fragment del tema de musical que vols compartir en una finestra idèntica a la qual apareixia en la resta de funcions musicals de l''app'. Cal destacar que podràs modificar la teva elecció tantes vegades com vulguis.