Nou països denuncien a X (Twitter) per utilitzar les dades privades sense consentiment

Elon Musk sempre està en el punt de mira i, no és per menys. Aquesta vegada ha estat acusat d'utilitzar dades de més de 60 milions d'usuaris de X (Twitter) sense consentiment. Aquestes dades han estat utilitzades per entrenar la seva intel·ligència artificial (IA). Noyb (ONG austríaca) a principis d'agost va presentar una denúncia a la Unió Europea amb la queixa de 9 països per utilitzar les dades sense consentiment dels seus usuaris.

El passat 25 de juliol, diversos usuaris de X van començar a denunciar que, sense cap avís previ, la companyia havia activat per defecte una opció que li permetia utilitzar els missatges i fotos que es comparteixen a la xarxa social per entrenar el seu xatbot, conegut com a Grok. Aquí expliquem quins passos seguir per deshabilitar aquesta explotació de dades sense consentiment.

La Comissió Irlandesa de Protecció de Dades (DPC), la responsable d'aplicar la legislació europea, va obrir una investigació contra l'empresa propietat del milionari Musk perquè considera que estava duent a terme una estratègia il·legal que vulnera els drets dels ciutadans europeus. L'acció del regulador va obligar X a paralitzar aquest ús de les dades almenys fins que el cas arribi als tribunals al setembre.

Elon Musk haurà de passar comptes davant la UE / Agències

Procediment d'urgència

L'ONG Noyb, especialitzada en la defensa de la privadesa, ha anat més enllà i ha presentat nou denúncies de nou països de la UE, entre ells Espanya, en què demana un "procediment d'urgència". Ho ha fet perquè considera que el regulador irlandès "defuig el problema de fons" i no apunta a "les infraccions principals". És per això que en les nou reclamacions exigeix una "investigació completa" que determini la il·legalitat d'aquest procediment i obligui a X a "complir realment amb la llei".

"En els darrers anys hem vist innombrables casos d'aplicació ineficaç i parcial per part" d'Irlanda, ha assenyalat el president de Noyb, el prestigiós advocat austríac Max Schrems. "Què ha passat amb les dades de la UE que ja estaven ingerides en els sistemes i com pot Twitter separar (adequadament) les dades de la UE de les de fora de la UE?", es pregunta l'ONG, que denuncia falta de transparència.

En aquestes reclamacions s'assenyala que X està obligada a informar proactivament els usuaris d'aquest tipus de canvis i a sol·licitar-ne el consentiment. Les autoritats de protecció de dades d'Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, els Països Baixos, Polònia i Espanya ara hauran d'investigar les pràctiques de la xarxa social i determinar un correctiu que l'obligui a acatar la legislació de la UE.

El maig passat, Meta ja va intentar utilitzar les dades dels usuaris europeus de Facebook i Instagram per entrenar les seves "noves funcions" d'IA. El gegant tecnològic sí que va informar els usuaris mitjançant una notificació, si bé el procediment per oposar-se a aquest tracte era particularment complicat. Finalment, la pressió dels reguladors va obligar la companyia a interrompre les seves accions.