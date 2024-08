Gmail ofereix la possibilitat d'eliminar subscripcions a webs amb uns pocs clics

Tenir el correu electrònic ple de correus SPAM és molt freqüent. Quan parlem d'SPAM, també parlem de notificacions que ens arriben per alguna subscripció, etc. Aquestes les podem haver fet fa molt temps enrera i ja no ens recordem. Això pot fer que el nostre Gmail acabi ple d'emails no desitjats. Què hem de fer llavors? Donar-los de baixa un per un? No. Google té la solució: t'ho expliquem.

Els correus de publicitat i SPAM són cada vegada més comuns

El correu brossa, o correus electrònics no sol·licitats, ha assolit nivells rècord el 2024, representant més del 60% del trànsit global de correus electrònics. Aquest augment és degut a tècniques automatitzades i bases de dades compromeses, facilitant als ciberdelinqüents llançar campanyes massives. Aquests correus no només són molestos, sinó que també contenen enllaços maliciosos que posen en risc la seguretat de dispositius i dades personals.

Empreses i proveïdors de correu estan intensificant esforços per combatre els correus brossa. Google, per exemple, ha millorat el sistema de filtratge usant intel·ligència artificial, encara que els spammers continuen adaptant-se.

Per protegir-se, els usuaris han de ser cautelosos en obrir correus de remitents desconeguts, utilitzar eines de filtratge i seguretat, evitar fer clic en enllaços sospitosos, i denunciar el correu brossa. Si malgrat fer tot això et continuen arribant correus molestos, hi ha un truc perquè no te n'arribin més.

Elimina el correu brossa en un tres i no res / | Shutterstock

Així pots bloquejar els comptes que t'envien correus

Google té moltes funcions que ens faciliten la vida, però sovint no en coneixem ni la meitat. Aquesta, per bloquejar els comptes o donar-te de baixa d'aquells webs que t'envien correus electrònics molestos, és una drecera que t'estalviarà molts minuts d'eliminar missatges no desitjats.

Els passos són molt senzills:

Accedeix a la pàgina principal de Gmail .

. Fes clic sobre la teva icona d'usuari.

Fes clic sobre 'Gestionar el teu compte Google'.

Cerca l'apartat de seguretat .

. Baixa fins que aparegui 'Les connexions amb aplicacions i serveis a tercers'.

Aquí punxa sobre totes les connexions.

Filtra per ' Iniciar sessió amb compte Google'.

Ja aquí prem a 'Eliminar totes les connexions'.

Quan acabis aquest procés es donarà de baixa automàticament de les webs on hagis obert sessió amb el teu compte de Google.