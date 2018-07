El millor restaurant de bolets del Baix Montseny, a «Joc de cartes»

Aquest dimecres, a les 22.45, "Joc de cartes" visitarà el Baix Montseny per tastar la millor cuina amb bolets del massís. Marc Ribas coneixerà Lorena Sierra del restaurant 4 Vents 3.0, un restaurant familiar a Hostalric que s´ha convertit en el seu projecte de vida. Aniran fins a Sant Feliu de Buixalleu per descobrir la proposta creativa de Teresa Colomé, del restaurant Mas Gelat. També visitaran Susana Ambatlle, que amb la seva valentia va obrir el restaurant Gessamí, a Sant Esteve de Palautordera, fa un any i mig. I descobriran Can Collet del Pla, a Sant Antoni de Vilamajor, amb Guillem Pou, un jove de 21 anys que té les coses molt clares.

"Joc de cartes" és un viatge per la cuina que es fa a Catalunya en forma de concurs. A cada programa, quatre restaurants amb un mateix tipus de cuina i d´una zona determinada s´enfrontaran entre si per aconseguir ser el millor. El guanyador s´emportarà un premi de 5.000 euros per invertir en el seu local.

I després, a les 00.05, "Joc de cartes" descobrirà el millor restaurant de cuina en terres volcàniques de la Garrotxa.