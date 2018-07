«Tinc una idea» analitza les noves tendències en el món de l'alimentació

n El programa de La 2 Tinc una idea recupera avui, a partir de les 20.25 h, l'episodi Alimentació, avui i demà passat, que analitza els nous hàbits alimentaris i les noves maneres d'elaborar els aliments. Guiat pel saló Alimentària, el programa coneixerà noves tendències, tant de fabricants com de consumidors. L'espai comprovarà amb Carme Ruscalleda l'èxit dels productes de proximitat, escoltarà especialistes, que diuen que entrem en una era d'alimentació post animal i mostrarà com Internet està canviant els nostres hàbits quan anem a comprar. A més, una persona del sector carni explicarà per què des de fa poc també elabora productes vegetals.