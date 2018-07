Reyes revela els fets posteriors a la seva detenció disfressat de Puigdemont

n Dimecres passat, Joaquín Reyes va visitar El Hormiguero i Pablo Motos li va preguntar pel seu polèmic episodi en el qual, disfressat de Puigdemont per a un sketch d' El Intermedio, va ser increpat per algun veí i fins i tot la polícia. Reyes s'ho va prendre de broma, però va confessar el que va passar realment en aquell incident: «Durant un trajecte bastant llarg ens va seguir un autobús de la Guàrdia Civil». Sembla que, després d'haver-se identificat, no confiaven que no fos el veritable Puigdemont, i volien assegurar bé i comprovar que aquell muntatge era fals.