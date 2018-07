TV3 preveu reobrir la seva corresponsalia a l'Amèrica Llatina, tancada el febrer

n La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals vol reobrir la cor-responsalia de TV3 i Catalunya Ràdio a l'Amèrica Llatina, tancada el febrer com una de les mesures adoptades per fer front al pagament de 30 milions en concepte d'IVA. La presidenta de la CCMA, Núria Llorach, va confirmar ahir en la seva compareixença al Parlament que, un cop revertit el pla de contenció amb l'aportació extraordinària del Govern de 20,4 milions d'euros, TV3 té entre mans «la proposta per tornar a contractar la corresponsalia». Llorach no en va voler concretar la data, però sí que la cadena pública vol tornar a comptar amb els serveis de l'ex-corresponsal a Buenos Aires Joan Biosca.

En un altre ordre de coses, Llorach va informar sobre l'estat del projecte de reciprocitat entre TV3 i la nova televisió valenciana, À Punt. «Desitgem completar la reciprocitat el més aviat possible, i ja hem informat a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que estem tecnològicament preparats per assumir l'emissió d'À Punt a Catalunya, de la mateixa manera que es fa amb IB3», va dir Llorach.