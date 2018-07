Buenafuente continuarà lligat a la plataforma Movistar + dues temporades més

n Andreu Buenafuente i Movistar han firmat un acord per ampliar el contracte per a dues temporades més. D'aquesta manera, el presentador català continuarà dos anys més al capdavant de Late Motiv, el reeixit late show que el dijous passat va tancar la seva tercera temporada, al canal #0 de la plataforma. El presentador començarà el pròxim mes de setembre la seva quarta temporada al canal exclusiu amb el seu equip habitual de col·laboradors, entre els quals hi ha Bob Pop, Miguel Maldonado, Raúl Cimas, Berto Romero o Sílvia Abril, entre altres.