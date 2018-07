La cantant israeliana Netta respon a l'acusació de plagi del tema «Toy»

n Netta Barzil·lai, la guanyadora de la darrera edició d'Eurovisió, assegura, al voltant de les recents acusacions per part del segell Universal del possible plagi de Toy de la cançó Seven Nation Army, del grup The White Stripes, que la primera vegada que va escoltar el seu tema li va sonar «molt fresc» i «diferent» a qualsevol cançó que hagués escoltat abans. En declaracions a Europa Press, l'artista assegura que «quan una cançó es converteix en un èxit i s'escolta tantes vegades queda exposada a aquestes acusacions». Netta ha afegit que la música és «molt més» que «una melodia o unes lletres», atès que cal valorar també «el missatge». Segons el seu parer, la seva cançó i la de The White Stripes «no s'assemblen».