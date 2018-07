Celia Villalobos carrega contra La Sexta al programa «Liarla Pardo»

n Celia Villalobos va visitar el passat diumenge un plató de La Sexta després de criticar durament la cadena d'Atresmedia i acusar-la de manipulació en diverses ocasions. L'expresidenta del Congrés va ser entrevistada per Cristina Pardo, conductora del programa, amb la qual va acabar tenint una forta discussió a causa, un cop més, de la corrupció del seu partit.

La popular va generalitzar la corrupció a altres partits i acusava La Sexta de poca imparcialitat. A més, va atribuir la moció de censura que va expulsar Rajoy del govern a «la manipulació d'alguns mitjans com aquest, i les ganes de governar del PSOE». La tensió va anar creixent entre la política i la presentadora fins al punt que Villalobos va assegurar: «al final, me'n penediré d'haver vingut, i mira que t'ha costat que vingui».



Un atac recurrent

Aquesta no és la primera vegada que Villalobos expressa les seves desavinences amb La Sexta. Quan va culminar la moció de censura, li va etzibar a Ana Pastor, en directe: «ara us avorrireu sense el PP». En aquella ocasió, visiblement enfadada, també va acusar la cadena de ser partidista i no objectiva.