Una filial de Mediapro pagarà 20 milions d'euros pels suborns en drets audiovisuals

La companyia US Imagina, filial del Grup audiovisual català Mediapro, s'ha declarat avui culpable de la participació de dos dels seus executius en un esquema de suborns per fer-se amb els drets de partits classificatoris als mundials de 2018 i 2022, per la qual cosa pagarà 19,7 milions d'euros.

Segons informa la Fiscalia del Districte Est de Nova York, Imagina US ha accedit davant la cort de Brooklyn a pagar multes i devolucions per valor de gairebé 20 milions d'euros (més de 24 milions de dòlars), la meitat dels quals els assumeix la seva matriu espanyola, Imagina Media.

Del total que haurà de pagar US Imagina, uns 3 milions de dòlars aniran a la Unió Del Carib de Futbol (CFU), així com 1,7 milions a la Federació Hondurenya de Futbol, 790.000 a la de Guatemala, 600.000 a la de Costa Rica i 565.000 a la d'El Salvador.

Així mateix, la firma amb seu a Florida, que s'ha declarat culpable de dos delictes de conspiració de frau electrònic, reemborsarà a la Justícia nord-americana 4,5 milions d'euros pels "guanys criminals d'aquests esquemes".

Segons la Fiscalia, dos dels alts executius de la signatura van pagar més de 5,5 milions de dòlars en suborns a funcionaris de la Confederació de Nord, Amèrica Central i del Carib de Futbol (Concacaf) a canvi dels drets de comercialització i màrqueting dels partits de les eliminatòries mundialistes.

La informació detalla que alts executius d'Imagina US i Imagina Media usaven factures i contractes falsos per encobrir el pagament d'aquests suborns i que eren, sovint, transferits a comptes bancaris a nom d'intermediaris en tercers països.

El Grup Imagina ha emès un comunicat en el qual considera que l'acord "posa punt final a les acusacions que han estat de domini públic" des que el Departament de Justícia d'Estats Units va formular càrrecs al desembre de 2015 com a part de la investigació relacionada amb la FIFA.

"En aquell moment, l'empresa va tenir coneixement que Roguer Huguet i Fabio Tordin, antics executius de la filial nord-americana de la companyia, s'havien declarat culpables de les seves actuacions en la trama", explica Imagina en el comunicat.

L'empresa espanyola, citant a la fiscalia, va assenyalar que un ex alt càrrec de la companyia "podria haver estat presumptament implicat" i subratlla que "els tres empleats van ser cessats i apartats de la gestió del Grup Imagina i de totes les seves filials al desembre de 2015".

Es tracta de l'últim esdeveniment derivat de la investigació sobre la trama de corrupció de la FIFA, coneguda com el "cas FIFAGate" i que va esquitxar a mig centenar d'alts càrrecs d'aquesta organització.

D'acord a la nota de la fiscalia, molts dels executius i funcionaris de federacions que van pagar o van rebre els suborns, així com els seus intermediaris, s'han declarat culpables de participar en l'esquema, entre ells Huguet i Tordin.

Uns altres són l'empresari colombià Miguel Trujillo, l'expresident de la Concacaf Jeffrey Webb i el seu col·laborador Costas Takkas, l'expresident d'Hondures i la seva Federació de Futbol, Rafael Carrerons, i el seu exsecretario general, Alfredo Hawit.

També l'expresident de la Federació de Futbol de Guatemala Brayan Jiménez i el seu exsecretario general Héctor Trujillo i l'expresident de la Federació Costarricense de Futbol Eduardo Li.