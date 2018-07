Antonio Banderas i Penélope Cruz, nominats als Emmy

Penélope Cruz i Antonio Banderas estan entre els nominats als Emmy 2018 per les seves interpretacions com a Donatella Versace i Pablo Picasso. Uns premis que, com cada any, entrega l'Acadèmia de Televisió dels Estats Units. Banderas està nominat al premi al millor actor protagonista en una minisèrie o pel·lícula per a televisió, pel seu paper a Genius: Picasso (2018), la producció de National Geographic Channel. Els rivals del malagueny en la lluita per l'Emmy són Beneddict Cumberbatch ( Patrick Melrose), Darren Cris ( American Crime Story: Versace), Jesse Plemons ( Black Mirror), Jeff Daniels ( The Looming Tower) i John Legend ( Jesus Christ Superstar Live in Concert).

Per la seva banda, Penélope Cruz ha aconseguit també la seva primera nominació als Emmy, per la seva encarnació de Donatella Versace a American Crime Story: l'assassinat de Gianni Versace. L'actriu madrilenya opta al premi a millor actriu de repartiment en una minisèrie o pel·lícula per a televisió. Els seus rivals seran la seva companya Judith Light, Adina Porter per American Horror Story: Cult, Merritt Wever per Godless, Letitia Wright, per Black Mirror i Sara Bareilles per Jesus Christ Superstar Live In Concert.

Samira Wiley i Ryan Eggold van ser els encarregats d'anunciar la llista de nominats per a uns guardons que premien les millors sèries estrenades, almenys en la meitat de la seva temporada, entre l'1 de juny del 2017 i el 31 de maig del 2018.



Premiar l'excel·lència televisiva

Els premis Emmy són uns guardons que s'entreguen anualment com a premi a l'excel·lència a la indústria de la televisió nord-americana. Els premis van néixer l'any 1949.

La gala lliurament dels Emmy 2018 tindrà lloc el pròxim 17 de setembre al Microsoft Theater de Los Angeles i serà retransmesa en directe per la cadena NBC. A Espanya, la cerimònia es podrà veure en exclusiva a Movistar+.

En l'edició d'enguany, les sèries Juego de tronos, amb 22 nominacions, i The Handmaid's Tale seran les favorites en els premis de la televisió.