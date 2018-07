Netflix prepara la sèrie espanyola «Sky Rojo», un drama d'acció en femení

n Netflix ja té el seu primer projecte amb Álex Pina. La plataforma va anunciar dijous que ha fitxat el productor i creador de sèries espanyoles en exclusiva per a propers projectes. I, més enllà de la novetat de La casa de papel, es parla ja d'una nova sèrie: Sky Rojo. De moment, des de la plataforma han donat pocs detalls sobre aquesta novetat televisiva, més enllà del títol. Se sap que serà un drama d'acció femení i que començarà la seva producció el 2019.

Sky Rojo serà la primera aportació a Netflix de Pina. El fundador de la productora Vancouver Media i també el motor creatiu darrere de sèries emblemàtiques com Vis a Vis, El barco o Los Hombres de Paco, produirà noves sèries i projectes exclusius per als 125 milions d'usuaris de Netflix de tot el món.

Abans, arribarà la tercera part de La casa de papel. Després de l'èxit d'aquesta sèrie a escala internacional, és la saga de parla no anglesa més vista de la plataforma, Netflix en va comprar els drets a Atresmedia per poder continuar la història. «Treballar amb Netflix és un somni fet realitat», ha declarat Pina per la seva banda.