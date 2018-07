L'actriu Robin Wright parla per primera vegada sobre Kevin Spacey

n Robin Wright ha parlat per primera vegada públicament sobre Kevin Spacey després de la sortida d'aquest de House of Cards després de l'escàndol sexual en què es va veure embolicat l'intèrpret. Les acusacions van provocar que Netflix, productora de la sèrie, suspengués el rodatge i acomiadés l'actor, que durant cinc temporades havia encarnat Frank Underwood. En una entrevista amb el programa Today de la cadena nord-americana NBC, Wright va voler deixar clar que no mantenia relació amb Spacey fora del plató de rodatge: «Kevin i jo ens coneixíem entre l'acció i el tall i en els descansos, on fèiem broma. [...] No coneixia l'home. Érem companys de feina, mai no vam socialitzar fora».