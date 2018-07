L'humorista David Amor és el nou col·laborador d'estiu de «Zapeando»

n L'humorista i actor David Amor és el segon fitxatge de Zapeando (La Sexta) confirmat per a aquest estiu, després que el programa d'humor anunciés fa unes setmanes la col·laboració de l'actor Jon Plazaola a l'agost. Amor ja és un rostre freqüent de la televisió, sobretot del tàndem Atresmedia i Globomedia, amb sèries com Gym Tony. Les noves incorporacions, però, no faran que deixem de veure l'equip habitual, entre el que es troben Frank Blanco, Cristina Pedroche i Anna Simon, simplement s'absentaran breument per torns.