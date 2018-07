«Los desayunos» s'acomiada amb el futur de Martín a l'aire

n Los desayunos de TVE es va acomiadar divendres passat amb l'últim programa d'aquesta temporada. A causa de la situació inestable en què es troba la cadena pública, no se sap quins programes tornaran a emetre's quan arribi el setembre. Los desayunos és un dels espais més mítics de La1, per això el seu retorn després de l'estiu està bastant assegurat, però no està gaire clar que torni amb el mateix equip tant davant com darrere de les càmeres.

El presentador Sergio Martín és un dels periodistes més criticats en aquesta última etapa de TVE, sobretot durant l'època que va estar al capdavant del canal 24 Horas. Les noves forces polítiques van reclamar que no tenien prou espai en aquest canal, que els nous grups polítics no estaven representats en igualtat de condicions i en sortien desfavorits.

De moment, Martín es va acomiadar divendres donant les gràcies als espectadors i assegurant que el programa tornarà el setembre. «Passeu un bon estiu i tingueu la completa seguretat que, a la tornada, a TVE els servirem el millor esmorzar», va dir Martín, sense fer cap referència clara al seu retorn com a presentador.

De fet, Martín va protagonitzar una sonada disputa amb Pablo Iglesias el 2014, per la que els treballadors de la cadena van demanar el seu acomiadament de forma immediata. El periodista li donava l'enhorabona al líder de Podemos per l'alliberament dels presos d'ETA i Iglesias s'ho va prendre com un atac polític. La direcció dels Serveis Informatius de TVE, amb José Antonio Álvarez al capdavant, es va posicionar al costat del presentador per la seva feina «impecable». «Sergio Martín ha sigut objecte d'una agressiva campanya d'assetjament a les xarxes socials organitzada pel partit d'Iglesias», va declarar Álvarez.