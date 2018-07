Només 4 restaurants de «Pesadilla en la cocina» segueixen oberts

n Ara que ha acabat la sisena temporada de Pesadilla en la cocina (La Sexta), es pot fer recompte dels resultats del programa. Encara que ha aconseguit grans èxtis d'audiència aquest any, només quatre dels deu restaurants pels quals ha passat el xef Alberto Chicote segueixen oberts.

Les instruccions de Chicote per millorar els locals gastronòmics no van ser suficients, així com haver-se sotmès als criteris del programa per intentar reflotar i renovar el restaurant, ja que sis han hagut de tancar les seves portes. Els que segueixen oberts per ara són el Thai, que va ser al que Chicote va acudir en el primer episodi del programa, El Rosal, la Tetería Nazarí i l'Olé, que va passar a dir-se Maltea.

Dimecres passat es va emetre l'última entrega d'aquesta temporada. El restaurant protagonista va ser el Phoenix, a Elx. Malgrat els intents de Chicote perquè aquest local d'entrepans tirés endavant i poder redreçar-lo per tal de tenir un acomiadament de programa prometedor, el restaurant ha hagut de tancar finalment.