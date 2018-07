Pedro Sánchez lamenta el fracàs i els errors de la votació del Consell de RTVE

n Després de la garrotada al PSOE que va donar com a resultat la desestimació dels nomenaments al Consell d'Administració de RTVE, Pedro Sánchez ha fet noves declaracions al Congrés sobre el tema. El president insta els partits a donar-li suport en la designació d'un administrador únic, tal com preveu el Reial Decret aprovat pel seu Govern en relació a aquest fet.

Sánchez ha volgut matisar que lamenta «de veritat» que no es pogués dur a terme el nomenament del Consell. Una reafirmació que es deu amb tota probabilitat als dubtes que té Podem sobre si els dos errors i les dues absències de diputats que van frustrar la votació van ser una casualitat o si veritablement hi ha persones dins del Partit Socialista que volien boicotejar el procés de renovació de RTVE.



El desig d'un administrador únic

Durant la seva intervenció ahir, el president del Govern es va dedicar a incitar al nomenament d'un administrador únic, denominat com «l'últim pas que preveu el Reial Decret per sortir del bloqueig i per facilitar una transició».

La situació, d'aquesta manera, segueix bloquejada quan, el dilluns passat, el Ple del Congrés no va aconseguir completar la renovació del Consell d'Administració de RTVE en no obtenir per un vot la majoria necessària per nomenar els quatre consellers proposats per PSOE i Podem. Els grups parlamentaris que donaven suport a aquesta candidatura comptaven a demanar 179 vots (84 del PSOE, 67 de Podem, cinc del PNB, nou d'ERC, vuit de PDeCAT, quatre de Compromís, un de Nova Canàries i un altre de Coalició Canària). No obstant això, van faltar dos diputats, Jordi Xuclà (PDeCAT) i Ana Surra (ERC) i dos més es van equivocar, de manera que els consellers proposats només van rebre 175 vots a favor i es van quedar a un de la majoria absoluta necessària. El Govern haurà de proposar ara un administrador únic per dirigir RTVE de forma transitòria, tal com recull el reial decret aprovat el juny per Moncloa per renovar la direcció de RTVE de forma urgent.