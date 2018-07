Roger Escapa serà el nou conductor d'«El suplement»

n El periodista i comunicador Roger Escapa (Sabadell, 1988) serà el successor de Ricard Ustrell per presentar i conduir El suplement, un dels programes més representatius de Catalunya Ràdio. Escapa ha estat proposat com a nou presentador del magazín del cap de setmana a partir de la temporada que ve. Escapa ha estat la segona veu de Mònica Terribas a El matí de Catalunya Ràdio aquest any i, de fet, assumirà la conducció del programa durant la temporada estival.

El sabadellenc és, a més, amic i company professional de Ricard Ustrell i un conegut dels oients d' El Suplement, perquè fa dues temporades va ser-ne la segona veu. Amb aquesta nova incorporació al programa, Catalunya Ràdio busca una relació i una continuïtat pel que fa al format respecte de les anteriors temporades.

A tot això s'hi suma el fet que Roger Escapa té 30 anys, de manera que la cadena pública també aconseguirà continuar amb el procés de rejoveniment que ha impulsat la direcció de l'emissora, encapçalada per Saül Gordillo. Ricard Ustrell, per exemple, en té 27.



Ustrell no s'entén amb TV3

Ricard Ustrell tornarà a aparèixer aquest cap de setmana per acomiadar-se dels oients del programa, després d'haver estat tres setmanes absent a causa d'una baixa associada a l'estrès. A més, Ustrell abandona Catalunya Ràdio amb una abrupta negociació amb la cadena que finalment no ha acabat amb èxit. El reporter reclamava un augment d'ingressos del 33%. Segons algunes fonts, també existia cert malestar creixent del periodista amb l'ens públic.

Per altra banda, Ustrell ha confessat en diverses ocasions que vol prendre's un any per encarar nous projectes personals i professionals i desconnectar d'una feina que l'ha tingut ocupat uns anys.