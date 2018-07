Rosa María Mateo serà la nova administradora única de RTVE

n Després de dos intents fallits per renovar el Consell d'Administració de RTVE, un al Congrés i l'altre al Senat, finalment el PSOE ha proposat la candidata Rosa María Mateo com a administradora única per dirigir la corporació. La reconeguda periodista, que ja va treballar a RTVE, ha estat proposada per l'Executiu de Sánchez per fer-se càrrec de la Corporació en solitari fins a la pròxima tardor. La setmana que ve es realitzarà una primera votació al Congrés per escollir Mateo com a nova administradora de RTVE. Previsiblement, el nomenament serà fallit, ja que no s'aconseguirà convèncer dos terços de la Cambra i serà llavors quan, l'endemà, s'executarà una nova votació en la qual simplement es necessitarà el suport de la majoria simple.



Reaccions de tots colors

Les reaccions no s'han fet esperar. La portaveu adjunta de Podem al Congrés, Ione Belarra, va explicar ahir que la candidatura de Rosa María Mateo com a administradora única per a gestionar RTVE és una proposta del Govern, i que la formació l'ha acceptat per una qüestió «de responsabilitat». Algunes fonts de la formació han assenyalat que el nom de la periodista no ha estat pactat entre PSOE i Podem.

Per la seva banda, «Mujeres RTVE» ha volgut desitjar «sort» a la periodista davant el nou «repte important» que té per davant com a administradora única per tal de gestionar RTVE. «Rosa María Mateo coneix molt bé corporació», ha destacat el moviment en al·lusió a les seves tres dècades de feina a RTVE.

Ciutadans ha estat un dels més crítics. El portaveu d'Economia del partit al Congrés, Toni Roldán, ha criticat l'elecció «a dit» de la periodista Rosa María Mateo com a administradora única de RTVE i ha confirmat que la seva formació tampoc no participarà en el procés. Roldán ha volgut atacar, sobretot, el procediment: «escollir a dit no és el mecanisme», ha denunciat el portaveu, i ha afegit que «la ciutadania demanda més transparència en aquests assumptes».