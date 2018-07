Lluís Llach trenca avui el silenci televisiu a «Preguntes freqüents», de TV3

n Avui, a partir de les 22.05 h, el programa presentat per la Laura Rosel, Preguntes freqüents, mirarà de trobar respostes als interrogants de l'actualitat de la setmana. La situació judicial dels polítics exiliats, l'activisme sense edat i la situació a Líbia seran alguns dels temes que tractarà el programa.

El programa començarà analitzant la situació judicial dels polítics exiliats amb Joaquín Jiménez, magistrat emèrit del Tribunal Suprem, que exercia a la mateixa sala que Pablo Llarena. També s'emetrà una entrevista exclusiva amb Lluís Llach, que trenca el seu silenci televisiu per al Preguntes freqüents. Llach no havia concedit cap entrevista a cap televisió des de les eleccions del 21 de desembre, de manera que serà una oportunitat idònia per descobrir què pensa el cantautor dels darrers esdeveniments ocorreguts a Catalunya.

Rosel conversarà amb dues dones d'esperit revolucionari sobre el poder de l'activisme: l'exmiliciana republicana Ángeles Flórez, que als seus 99 anys defensa la República, i Ana Jiménez, que als 81 anys s'ha plantat a les obres de l'AVE de Múrcia fins a aconseguir el soterrament del pas.