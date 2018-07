El programa de Catalunya Ràdio «Mans» s'emetrà avui des de Blanes

n El programa de Catalunya Ràdio Mans s'emetrà avui en viu i en directe des de Blanes en el seu horari habitual, des de la 1 del migdia fins a les 2 de la tarda. Conduït i presentat per Ester Plana i Quim Rutllant, altaveus en majúscules de la cultura popular i tradicional a Catalunya, aquesta edició especial significarà, a més, el punt final de la temporada.

L'estudi a l'aire lliure de Catalunya Ràdio estarà situat a l'Escenari Korre que Token Fest 18, situat a la plaça d'Espanya. Durant una hora, a més de repassar les principals festes i jornades castelleres d'arreu del territori català, el programa Mans es farà ressò de l'activitat festiva de la vila de Blanes amb entrevistes als responsables municipals, així com a entitats i grups que s'encarreguen de la programació de la festa major. Així, de cara al programa especial, l'equip format per Quim Rutllant i Ester Plana ha preparat ingredients genuïnament blanencs i tindran la participació de l'alcalde de Blanes i regidor de Cultura i Festes, Mario Ros; i del membre de la Comissió Tècnica del Concurs de Focs Quique Pérez. També hi haurà una taula rodona amb entitats del Festival de Música Jove Ensorra't, organitzadors d'actuacions a l'Escenari Festa Major, i una actuació en directe de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria. De fet, cal dir que tots dos periodistes tenen un avantatge que cal tenir en compte: juguen a casa, ja que tots dos són de Blanes.



Un programa de cultura premiat

Des de la seva arrencada, el programa Mans es va fixar com a objectiu que els protagonistes fossin les colles, les entitats i les manifestacions d'arreu dels Països Catalans. L'espai de Catalunya Ràdio ha posat noms i cognoms a tots aquests esdeveniments i ha revifat la seva vàlua.

La seva tasca li ha valgut un reconeixement, el BEST, que atorga el Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. A més, Mans gaudeix d'una bona crítica i una consideració especial del seu públic, per un format dinàmic i compromès amb la tradició.