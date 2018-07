Aleix Parisé deixa la televisió i tornarà a RAC1 per presentar «El primer toc»

El periodista esportiu Aleix Parisé tornarà a Rac1 per assumir la presentació del programa Primer toc, que s'emet a dos quarts de tres de la tarda. El periodista, un veterà d'esports a RAC1, presentava l'any passat la tertúlia esportiva Fora de Joc a la televisió del mateix grup comunicatiu, 8TV. Aquest programa, però, va caure de la graella quan a l'abril es va posar en marxa l'espai La nit a 8TV.

De totes maneres, la tornada de Parisé és relativa, ja que mai va desvincular-se del tot del món de la ràdio. El periodista seguia treballant amb transmissions esportives del Barça, liderades per Joan Maria Pou. A més, la seva aposta per la televisó va ser una prova la condició de la qual era poder tornar a l'emissora si «Fora de joc» no funcionava.

Després de la marxa del cap d'Esports de RAC1, Raül Llimós, s'han plantejat una sèrie de canvis, i la incorporació de Parisé n'és un exemple. Una altra modificació dins la programació serà fixar un programa d'esports permanent pels dissabtes a la tarda, i unificar aquest amb l'actual Superdiumenge. El programa del dissabte només existia si jugava el Girona, el Barça o l'Espanyol.