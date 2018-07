La nova sèrie sobre el Manchester City s'estrenarà el pròxim 17 d'agost

n La plataforma Amazon acaba d'anunciar la data d'estrena d' All or Nothing: Manchester City, la nova sèrie que Mediapro ha produït per a Amazon Prime Video i que ofereix una visió entre bastidors del club històric i del seu carismàtic entrenador, Pep Guardiola, en una temporada rècord per l'equip anglès. El tràiler de la sèrie, publicat fa poc, permet veure algun dels detalls d'aquesta obra que tindrà com a protagonistes escenes inèdites de la relació entre jugadors, entrenador i aficionats. La sèrie estarà narrada per l'actor Sir Ben Kingsley.