El Grup Barnils es mobilitza per pagar la defensa de Jordi Borràs

n Una vintena d'entitats, amb el Grup de Periodistes Ramon Barnils al capdavant, es van reunir ahir a l'Ateneu Barcelonès per condemnar les agressions a periodistes i professionals de la informació i les constants vulneracions de la llibertat d'expressió i del dret a la informació. Les entitats s'han mobilitzat per aconseguir els 12.000 euros que es necessiten per pagar la defensa del fotoperiodista Jordi Borràs després de l'agressió de què va ser objecte per part d'un policia nacional dilluns de la setmana passada. A la roda de premsa de presentació es va valorar la situació d'excepcionalitat a Catalunya.