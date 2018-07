Madrid serà la primera seu de producció pròpia de Netflix

n La plataforma digital Netflix ha escollit Madrid com el seu primer centre de producció pròpia a Europa. La seu s'instal·larà a la Ciudad de la Tele, un campus de 22.000 metres quadrats situat al municipi de Tres Cantos. L'empresa de comunicació Grupo Secuoya serà l'encarregada d'administrar les instal·lacions i serà el seu soci de serveis de producció en exclusiva per a tots els projectes.

D'aquesta forma, Ciudad de la Tele serà la seu de producció per a l'oferta del contingut original en castellà dels pròxims anys, incloent-hi títols ja existents i altres nous produïts per Netflix, així com sèries i pel·lícules produïdes pels associats. Així ho ha donat a conèixer la companyia aquest dimarts. A més, ha detallat que actualment, està en construcció i gestionat per Grupo Secuoya.

La plataforma ocuparà tres platós insonoritzats de 1.200 metres quadrats a partir de setembre, amb l'opció d'ocupar espai addicional quan la construcció del campus estigui completa. La companyia també ha explicat que «la creació d'aquesta central reflecteix un augment de la inversió de Netflix a Espanya, amb més de 13.000 persones entre repartiment, equip i extres treballant en 20 produccions originals de Netflix al llarg del país en aquest any».

El vicepresident de Sèries Originals de Netflix, Erik Barmack, ha afirmat que «Espanya té una gran tradició en la creació de contingut innovador». A més, «estem molt contents per reforçar la nostra inversió al centre cultural de Madrid», ha afegit.

D'altra banda, Barmack ha volgut destacar que els «usuaris de Netflix de tot el món, des de Sant Sebastià fins a Santiago de Xile o de Toronto a Tòquio, gaudeixen del contingut en espanyol».