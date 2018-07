Moll qualifica de «boicot inacceptable» el conflicte provocat pels repartidors de premsa a Madrid

n El president de l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) i president de Prensa Ibérica, empresa editora de Regió7, Javier Moll, es va reunir ahir amb els principals editors afectats per les aturades dels transportistes autònoms contractats pel grup Boyacá pel repartiment de premsa i revistes a la Comunitat de Madrid.

Després de la trobada d'ahir al matí, Moll va assegurar que «el conflicte que està patint la premsa a Madrid és un boicot inacceptable. Impedir amb violència que els diaris arribin als punts de venda causa un dany irreparable no només als grups de comunicació i als quiosquers, sinó també, i sobretot, als ciutadans, als quals s'està privant d'un dret constitucional com és el de la informació», va dir. El president de l'AMI va insistir que «és un atac frontal al dret a la informació. Una societat lliure i democràtica no hauria de permetre actuacions intimidatòries i al marge de la llei». És per això que va instar les «forces i cossos de seguretat de l'Estat a actuar per garantir el repartiment normal de diaris i revistes a la Comunitat de Madrid».

L'AMI apel·la a la sensatesa dels repartidors de premsa i els insta que abandonin la via coercitiva i que s'asseguin a dialogar, sense el xantatge ni la violència dels piquets, per posar fi a un conflicte que està generant un greu perjudici al sector i a la societat civil.

A la reunió, al costat de Javier Moll, hi van particiar el president d'Unidad Editorial, Antonio Fernández Galiano, el conseller delegat de Vocento, Luis Enríquez, el conseller delegat de Prisa Noticias, Alejandro Martínez Peó, i el president del consell d'administració de La Razón, Santiago Bar-reno.