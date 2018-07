«Benvinguts a la família» signa una segona temporada amb TV3

n La mateixa setmana que els creadors de Benvinguts a la Família, Pau Freixas i Iván Mercadé, anunciaven que la sèrie s'incorpora al catàleg de la plataforma de sèries per streaming Netflix, també fan pública la renovació per una segona temporada.

La sèrie Benvinguts a la família va protagonitzar la millor estrena de ficció de TV3 en els últims deu anys, amb un 25% de share. Els tretze episodis d'aquesta primera tanda mostren una mitjana de 16,3% de share, una dada molt positiva per a la cadena catalana. Freixas ha reconegut que l'extensió ideal per a la sèrie hauria de ser de tres temporades. Tot i que de moment s'allargarà a una més, tot sembla indicar que seran tres, donat l'èxit de la ficció.

Benvinguts a la família és una comèdia negra que té com a protagonista Àngela (Melani Olivares), una mare de tres fills abandonada pel seu marit qui, a més, fa que sigui desnonada. Àngela no només ha de fer-se càrrec dels petits sinó també del seu cunyat Nando (Iván Massagué), i els cinc es presenten a casa del seu pare, Eduardo (Simón Andreu), al qual fa deu anys que no veu. Allà coneixen la seva nova dona, Victòria (Yolanda Ramos), i la seva filla, Àlex (Georgina Amorós).

La segona temporada no estarà vinculada a Netflix, i continuarà a càrrec d'Arca Audiovisual i TV3, segons ha informat aquest últim.