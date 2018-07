El programa espiritual «L'ofici de viure» emetrà des de l'Escala

n El programa de TV3 L'ofici de viure emetrà avui a les 00.30 h el capítol «Cultivar la intuïció», que des del municipi gironí de l'Escala s'entrevistarà Míriam Subirana, a més d'altres convidats. Subirana, que és doctora en Belles Arts, professora de meditació i fundadora i directora de l'IDeiA (Institut Diàlegs i Indagació Apreciativa), creu que la intuïció és una brúixola per anar per la vida. El programa L'ofici de viure busca formes alternatives de pensar i també de viure, per fer front a les dificultats que suposa el dia a dia en la societat actual, amb Gaspar Hernàndez a la direcció i presentació.