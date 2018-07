Espinete, l'eriçó més famós de la televisió, acaba a l'abocador

n No se sap on para l'eriçó més famós de la televisió. Espinete és l'última víctima de l'amiant que inundava alguns platós de TVE. Per motius de seguretat, entre la tardor i la primavera passada, milers d'objectes de vestuari i decoració contaminats amb uralita es van portar a l'abocador de San Fernando de Henares, a Madrid. Tot el material es va qualificar com a «materials contaminats no recuperables» i, a més del vestit d'Espinete, podria haver-hi molts dels vestits que va utilitzar Letícia Ortiz quan era presentadora, o vestits de les hostesses del mític Un, dos, tres... El consell de RTVE assegura que té oberta una investigació.