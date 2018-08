El 33 recupera aquesta nit el documental sobre l'escriptora Caterina Albert

n Avui a les 22.55 h, el canal 33 de Televisió de Catalunya recuperarà La Víctor, una producció de Minoria Absoluta SL en coproducció amb Televisió de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Girona, l'ICEC i la Institució de les Lletres Catalanes. El treball presenta una dona, una pionera: Caterina Albert, que va haver d'amagar-se rere un nom d'home, Víctor Català, per triomfar en la literatura. L'actriu Míriam Iscla rep l'encàrrec d'interpretar el personatge de Víctor Català, del qual només sap que era una dona i que escrivia.

A mesura que l'actriu comença a endinsar-se en el món de l'escriptora, s'anirà transformant en el personatge i reaccionarà davant de les informacions que exposen els entrevistats, sigui per confirmar-les o per respondre-hi. El documental està dirigit per Francesc Escribano i el seu guió és de Sílvia Soler.

Després, a les 23.50 h, s'emetrà Montserrat Roig: l'hora violeta una producció de Wonkafilms en coproducció amb Televisió de Catalunya i RTVE, que explicarà qui va ser aquesta escriptora desapareguda prematurament el 1991.