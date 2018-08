La periodista Begoña Alegría és l'escollida a TVE per dirigir els seus informatius

n La periodista Begoña Alegría ha estat nomenada nova directora d'Informatius de Televisió Espa-nyola, segons ha informat l'ens públic en el seu compte de Twitter. Es tracta del primer canvi directiu proposat per Rosa María Mateo com a administradora provisional única de la Corporació RTVE, després de prometre el càrrec el dilluns passat al Congrés i comprometre's a «recuperar la credibilitat». Igual que Mateo, Alegría, que substitueix en el càrrec a José Antonio Gundín, exercirà el càrrec de manera provisional fins que hi hagi nou Consell d'Administració.