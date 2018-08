Amazon encarrega a Payne i McKay la preqüela d'«El Senyor dels Anells»

n Durant el novembre de l'any passat, la plataforma audiovisual de l'empresa Amazon va optar per comprar els drets d' El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. Fa pocs dies s'ha conegut la notícia que Amazon Prime Video ha contractat els serveis dels guionistes J.D. Payne i Patrick McKay per tal que comencin a treballar en l'adaptació en forma de sèrie de la preqüela de la primera entrega de la trilogia, La germandat de l'anell.

La parella, que es va conèixer fa més de vint anys quan estudiaven junts, ha declarat aquesta setmana que «el ric univers creat per J.R.R. Tolkien és ple de majestuositat i de cor, de saviesa i complexitat. Estem totalment encantats d'associar-nos amb Amazon per donar-li nova vida. Ens sentim com Frodo, partint de la Comarca, amb una gran responsabilitat. És el començament de l'aventura de la nostra vida». Al nerviosisme i l'expectació de la parella s'hi suma la seva experiència, que ha escrit el guió, per exemple, de Jungle Cruise i Star Trek 4.

Aquesta és només una mostra de la voluntat d'Amazon per trobar el blockbuster televisiu i així coronar-se com la gran plataforma audiovisual dels propers anys.