Cárdenas aclareix que «Hora Punta» tornarà el setembre a TVE

n El presentador d' Hora Punta, Javier Cárdenas, ha volgut desmentir fa uns dies la notícia que assegurava el cessament del programa, a causa del canvi de direcció del Consell d'Administració de RTVE, que des del 30 de juny incorpora a Rosa María Mateo com a administradora provisional única. Alguns mitjans afirmaven que Cárdenas havia adreçat un correu electrònic a membres del seu equip lamentant la no renovació del programa. Però, durant els últism dies, el presentador ha volgut negar aquesta informació, afegint que, tant ell com el seu equip es reincorporaran a La 1 amb total normalitat a partir del setembre.